Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Курс безналичного доллара на текущей неделе может колебаться в диапазоне 22,5–23,7 грн, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, средний курс продажи наличного доллара может составить 25,5–27 грн.

Читайте такжеРынок в ожидании отчета МВФ, который может ускорить рост доллараАналитики отмечают, что на динамику курса доллара будет оказывать влияние фактор нового квартала. Поэтому НБУ может активизировать свои усилия по сдерживанию курса, что приведет к укреплению гривни по отношению к доллару до 21,7–22,5 грн. Вместе с тем, такая тенденция может и не отразиться на динамике наличного рынка, для которого переход дат не является ориентиром.

Кроме того, факторами, удерживающими курс относительно стабильным, выступают валютные ограничения НБУ. И пока экономика не генерирует достаточного потока экспортной выручки и нет притока иностранного капитала, снятие ограничений может привести к стремительному удорожанию валюты. Базовый спрос на валюту остается повышенным по отношению к предложению. Реальный сектор экономики продолжает спад. Промышленность в феврале сократилась относительно аналогичного периода прошлого года на 22,5%, розничные продажи – на 21,8%, строительство – на 31,2%.

Читайте такжеНацбанк готовит «гнев и ярость» для новых акционеров «дочки» российского банкаУчитывая то, что пара евро/доллар продолжает находиться в диапазоне колебаний предыдущей недели, а также опираясь на прогноз динамики курса гривни к доллару, курс продажи наличного евро на текущей неделе может составить 27,5–29 грн.

Движение гривни относительно рубля на текущей неделе будет формироваться под влиянием динамики курса доллара к гривне. Курс продажи наличного рубля может составить 0,44–0,46 грн.