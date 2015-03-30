Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян

В последние годы Испания усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами. Так, по официальной статистике, к началу 2015 года в стране проживало около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.

Читайте такжеБолее 400 тысяч россиян могут объявить себя банкротами: судам РФ грозит коллапсС весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму № 720 - декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тысяч евро. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тысяч евро.

Далеко не все богатые россияне оказались в состоянии предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег, а посему их счета были заморожены.

Информацию о замораживании банковских вкладов россиян, живущих в Испании, подтвердил собеседник DW - Николай А., оказывающий посреднические и консалтинговые услуги соотечественникам в Андалусии. Именно здесь, на юге страны, в районе городов-курортов Марбелья и Сотогранде, по данным испанской прессы, проживают наиболее состоятельные представители диаспоры из постсоветского пространства.

Недовольство состоятельных выходцев из России, по свидетельству Николая А., вызывает и необходимость декларировать в Испании свои доходы, получаемые на родине. Не секрет, по его словам, что, к примеру, "большинство проживающих здесь богатых россиян живут именно за счет этих доходов". Испанское законодательство заставляет их, после уплаты налогов на родине, доплачивать разницу в Испании. А разница эта весьма существенная. Например, если налог на физических лиц в России составляет 13 процентов, то в Испании он прогрессивный и колеблется от 24,4 до 51,9 процентов. Последний процент действителен для тех, чьи доходы превышают 300 тысяч евро в год.