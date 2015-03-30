Гривня закрыла межбанк на уровне 23,55 за доллар

В понедельник, 30 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,48/23,55 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,45/25,52 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4060/0,4080 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,5022 грн/долл., к этому часу было заключено 210 соглашений на 149,17 млн долл.