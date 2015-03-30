Правительство может изменить импортный сбор в ближайшее время

Правительство может принять решение о пересмотре дополнительного импортного сбора по ставкам 10% и 5%, действующего с февраля этого года, в ближайшее время, сообщила заместитель министра финансов Елена Макеева на форуме в Киеве.

«Мы говорим о том, что надо пересматривать дополнительный импортный сбор. Потому что, с одной стороны, он не дает финансировать бюджет, (это не те ожидания, которые были сначала просчитаны), и с другой стороны, это то, что вызывает негативную реакцию со стороны бизнеса», - сказала Макеева.

По ее словам, вероятнее всего сбор будет изменен в сторону снижения, и соответствующее решение может быть принято уже в ближайшее время.

Также Макеева сообщила о создании рабочей группы при Нацсовете реформ, которая будет заниматься налоговой реформой, в том числе разработкой изменений в налоговое законодательство, которые должны заработать уже со следующего года. По ее словам, акцент будет на поддержке малого и среднего бизнеса.

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Как сообщал УНИАН, министр финансов Наталия Яресько в конце февраля сообщила, что правительство вводит временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%, чтобы стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

По ее словам, сбор не будет распространяться на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности, на газ и другие важные для украинской экономики и населения товары.