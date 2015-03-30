Объем частных денежных переводов в Украину за год сократился на 24%

По информации НБУ, в том числе через корсчета банков поступило 2,410 млрд долл., что на 883 млн долл., или на 26,8% меньше, чем годом ранее. Через международные платёжные системы поступило 3,190 млрд долл., что на 894 млн долл., или на 21,9% меньше. Неформальными каналами поступило 889 млн долл., что на 271 млн долл., или на 23,4% меньше.

Из полученных средств оплата труда составила 4,318 млрд долл., что на 1,334 млрд долл., или на 23,6% меньше показателя предыдущего года.

В разрезе стран наибольший объем средств в 2,015 млрд долл., или 36% общего объема традиционно поступил из России. При этом по сравнению с 2013 годом объем переводов из РФ сократился на 25,5%, или на 688,6 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2013 году составил 8,537 млрд долл. США, что на 1,011 млрд долл., или на 13,4% больше показателя за 2012 год.