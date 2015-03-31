Япония отказалась от права учредителя создаваемого Китаем Азиатского банка

Министр финансов Японии Таро Асо заявил, что страна пока не собирается присоединяться к создаваемому Китаем Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций на правах страны-учредителя, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Kyodo.

Читайте такжеРоссия просит Китай разрешить ее компаниям заимствования в юанях«У нас нет другого выбора, как очень осторожно подходить к вопросу участия», — заявил глава японского Минфина.

Ранее стало известно, что 31 марта заявку на присоединение к Asian Infrastructure Investment Bank подаст Тайвань.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан КНР в 2014 году, его уставный капитал составляет $100 млрд. Задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.