Дефицит бюджета Украины вырос в 1,7 раза

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-февраля 2015 года составил 8,743 млрд грн, что на 3,465 млрд грн, или в 1,7 раза, больше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 5,279 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за отчетный период составил 272 млн грн, что почти в 9 раз меньше показателя по итогам января-февраля 2014 года.

За два месяца 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, поступления в госбюджет выросли на 15,3% - до 60,341 млрд грн, поступления в сводный бюджет – на 9,7% - до 74,754 млрд грн.

Расходы госбюджета за январь-февраль 2015 года выросли на 20,3% - до 69,468 млрд грн, расходы сводного бюджета – на 6,7%, до 75,410 млрд грн.

Читайте такжеРозенко: Пенсионный фонд – банкрот с дефицитом 80 миллиардовТакже сообщается, что от приватизации госимущества за январь-февраль текущего года в госбюджет поступило 102,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе 2015 года составил 9,185 млрд грн, что в 5,7 раза больше дефицита по итогам января 2014 года. Дефицит сводного бюджета в январе 2015 года составил 2,555 млрд грн.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.