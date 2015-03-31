Минфин проведет 6 апреля конкурс на пост главы фискальной службы

Заседание совета по конкурсному отбору кандидатуры на должность главы Государственной фискальной службы Украины состоится 6 апреля в 11:00 в помещении Министерства финансов, сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, к участию в отборе допускаются граждане Украины, свободно владеющие государственным языком и имеющие полное высшее экономическое или юридическое образование, высокий уровень профессиональных знаний, налогового и таможенного законодательства, стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет, способности профессионально анализировать состояние государственной политики и принимать государственные управленческие решения. Свободное владение английским языком и опыт управления крупными организациями приветствуется.

Документы кандидатов принимаются с 30 марта по 2 апреля. Кандидаты могут подавать документы самостоятельно или по электронной почте.

Читайте такжеЯценюк поручил Авакову за три месяца «искоренить коррупцию в налоговой и на таможне»Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 марта принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню соответственно.

Ранее правительственная комиссия по расследованию деятельности руководства Государственной фискальной службы, созданная по предложению премьер-министра Арсения Яценюка, завершила свою работу, обработав порядка 250 жалоб представителей бизнеса, и рекомендовала правительству оставить в должности главу службы Игоря Билоуса и уволить его заместителей Хоменко и Макаренко. Однако о своей отставке объявил и глава ГФС Игорь Билоус. Правительство приняло его отставку и уволило по предложению комиссии заместителей Билоуса.