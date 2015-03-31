Нацбанк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 7,5% при инфляции 30%

Национальный банк Украины ухудшил прогнозы на 2015 год, ожидая падения валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 7,5% по итогам года при инфляции 30%, сообщается на сайте регулятора.

Согласно февральским прогнозам НБУ, падение ВВП Украины в 2015 году ожидалось на уровне 4-5% при инфляции 25-26%.

По новым оценкам Нацбанка, в первом квартале текущего года из-за продолжения военного конфликта падение ВВП к предыдущему кварталу продолжилось, и постепенное восстановление экономического роста ожидается только во втором квартале 2015 года.

«В целом за 2015 год, вследствие эффекта статистической базы, прогнозируется падение ВВП на уровне 7,5%... Возобновление роста реального ВВП в годовом выражении прогнозируется уже в 2016 году на уровне 3%», - говорится в сообщении НБУ со ссылкой на итоги ежемесячного заседания монетарного комитета.

По оценкам Национального банка, произошедшая в Украине девальвация гривни и повышение тарифов на жилищно-коммунальные усоуги обусловили ухудшение прогноза потребительской инфляции на конец 2015 года до 30%, базовой - до 25%. Основной рост цен, по прогнозам НБУ, произойдет в первом полугодии текущего года, при этом на конец 2016 года инфляция снизится до 13%, базовая - до 8%.

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По прогнозам регулятора, благодаря этим мерам уже в 2015 году возможно восстановление международных резервов до 18 млрд долл. или уровня покрытия более трех месяцев будущего импорта.

Сообщается, что прогноз Нацбанка основан на новой программе с Международным валютным фондом, предполагающей проведение реформ в финансовой, бюджетной, энергетической и общеэкономической сферах.

Полный текст документа будет обнародован на сайте Национального банка Украины в четверг, 2 апреля.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год, по сравнению с предыдущим годом, в постоянных ценах 2010 года без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

Рост дефлятора ВВП (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) в целом за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 14,8%.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.

Инфляция в Украине в декабре 2014 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, по сравнению с ноябрем 2014 года ускорилась до 3%, в годовом выражении - до 24,9%. За январь-декабрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года цены выросли на 12,1%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.