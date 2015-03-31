В Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставку
Для снижения возможной инфляции НБУ должен продолжать политику «дорогой гривни», считает комитет.
Комитет по монетарной политике Национального банка Украины принял решение рекомендовать правлению регулятора сохранить учетную ставку на уровне 30% годовых и не менять другие параметры монетарной политики, сообщается на сайте НБУ.
Ранее Нацбанк с 4 марта повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы 30% с 19,5% годовых.
«На основе рассмотрения текущей ситуации на валютном рынке и макроэкономического прогноза было принято решение рекомендовать правлению Национального банка Украины не менять действующий уровень учетной ставки 30%», - говорится в сообщении НБУ со ссылкой на решение по итогам ежемесячного заседания монетарного комитета.
По оценкам комитета, напряжение на валютном рынке Украины последние недели снижается, однако риски возможной дестабилизации, а также высокие инфляционные и девальвационные ожидания остаются. В этой связи для снижения возможной инфляции НБУ должен продолжать политику «дорогой гривни».
Читайте такжеНацбанк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 7,5% при инфляции 30%Комитет считает, что Нацбанк постепенно снизит процентные ставки по мере снижения рисков для стабильности гривни, что прежде всего зависит от успешности реализации структурных реформ, фискальной консолидации и оздоровления банковской системы.
Также сообщается, что следующее заседание монетарного комитета состоится 22-23 апреля.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта второй раз в этом году повысил учетную ставку - до 30% годовых с 19,5%, действовавших с 6 февраля. Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.
Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После повышения учетной ставки и введения ряда ограничений на валютном рынке гривня с переменным успехом демонстрирует укрепление - последнее значение официального курса НБУ к доллару от 30 марта составляет 23,44 грн/долл.