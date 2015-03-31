В Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставку

Комитет по монетарной политике Национального банка Украины принял решение рекомендовать правлению регулятора сохранить учетную ставку на уровне 30% годовых и не менять другие параметры монетарной политики, сообщается на сайте НБУ.

Ранее Нацбанк с 4 марта повысил учетную ставку до максимального исторического уровня для украинской банковской системы 30% с 19,5% годовых.

«На основе рассмотрения текущей ситуации на валютном рынке и макроэкономического прогноза было принято решение рекомендовать правлению Национального банка Украины не менять действующий уровень учетной ставки 30%», - говорится в сообщении НБУ со ссылкой на решение по итогам ежемесячного заседания монетарного комитета.

По оценкам комитета, напряжение на валютном рынке Украины последние недели снижается, однако риски возможной дестабилизации, а также высокие инфляционные и девальвационные ожидания остаются. В этой связи для снижения возможной инфляции НБУ должен продолжать политику «дорогой гривни».

Читайте такжеНацбанк ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2015 году до 7,5% при инфляции 30%Комитет считает, что Нацбанк постепенно снизит процентные ставки по мере снижения рисков для стабильности гривни, что прежде всего зависит от успешности реализации структурных реформ, фискальной консолидации и оздоровления банковской системы.

Также сообщается, что следующее заседание монетарного комитета состоится 22-23 апреля.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 4 марта второй раз в этом году повысил учетную ставку - до 30% годовых с 19,5%, действовавших с 6 февраля. Вслед за повышением учетной ставки регулятор повысил ставки по операциям поддержки ликвидности, в том числе ставку однодневного рефинансирования до 33% годовых и ставки по мобилизации ресурсов посредством продажи депозитных сертификатов.

Ужесточение монетарной политики НБУ нацелено на стабилизацию валютного рынка и курса гривни, которая в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза – с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.

После повышения учетной ставки и введения ряда ограничений на валютном рынке гривня с переменным успехом демонстрирует укрепление - последнее значение официального курса НБУ к доллару от 30 марта составляет 23,44 грн/долл.