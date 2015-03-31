Монетарная база в Украине за год может вырасти на 91 миллиард гривень

Национальный банк Украины не изменил свое решение придерживаться в 2015 году достаточно жесткой денежно-кредитной политики, и планирует прирост монетарной базы до 27% или на 91 млрд грн.

Об этом говорится в предложениях по разработке Основных принципов денежно-кредитной политики на 2015 год, утвержденных постановлением НБУ №201 от 27 марта и опубликованных на сайте регулятора.

Согласно документу, в 2015 году сохраняется необходимость в достаточно жесткой денежно-кредитной политике с целью снижения рисков для стабильности гривни.

«Исходя из этого, а также учитывая макроэкономический прогноз, прирост монетарной базы в 2015 году может составить до 27% или 91 млрд грн», - отмечается в документе.

По информации НБУ, параметры политики предусматривают необходимость поддержки Фонда гарантирования вкладов физлиц, минимизацию финансовой поддержки НАК «Нафтогаз Украины» и госбюджета, активное использование инструментов для сбора избыточной ликвидности и гибкое применение обязательного резервирования для банков.

Нацбанк подчеркивает, что выполнение обязательств в рамках новой программы с Международным валютным фондом требует тесного сотрудничества Национального банка и правительства. В частности, выполнение количественных критериев эффективности программы МВФ требует координации денежно-кредитной политики с бюджетной и долговой политикой правительства.

Сообщается, что документ будет направлен Совету НБУ для учета при разработке изменений в Основные принципы денежно-кредитной политики на 2015 год.

Читайте такжеВ Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставку

Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщала, что НБУ планирует на 2015 год прирост монетарной базы на 27%, или на 91 млрд грн, и готов оказывать поддержку правительству в финансировании расходов госбюджета только в этих пределах.Глава НБУ называла приоритетной целью денежно-кредитной политики достижение низких стабильных темпов инфляции, для чего необходим переход к режиму инфляционного таргетирования при определенных предпосылках, включая отказ от практики «фискального доминирования».

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в течение 2014 года путем выкупа государственных облигаций, перечисления своей прибыли и расходования валюты из резервов профинансировал расходы госбюджета и платежи НАК «Нафтогаз Украины» на 175 млрд грн.

По информации НБУ, монетизация госдолга Нацбанком в прошлом году была вынужденным и безальтернативным шагом, поскольку полученные кредиты от международных организаций были направлены на погашение прежних долгов, а рынки капитала для нашей страны закрыты.

По мнению ряда экспертов, монетизация госдолга оказывает давление на национальную валюту, которая с момента перехода к гибкому курсообразованию на валютном рынке за 2014 год и два месяца 2015 года обесценилась к доллару США по официальному курсу в 3,8 раза - до исторического минимума в 30,01 грн/долл.

После введения Нацбанком ряда жестких ограничений на валютном рынке для импортеров и ужесточения монетарной политики гривня с переменным успехом укрепляется. Последнее значение официального курса НБУ к доллару от 30 марта составляет 23,44 грн/долл.