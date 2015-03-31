Чистая инвестпозиция Украины в 2014 году улучшилась на 22%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилось на 16,832 млрд долл., или на 21,9%, - до 60,016 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, за 2014 год активы Украины снизились на 9,1%, или 12,596 млрд долл., – до 125,535 млрд долл., пассивы - на 13,6%, или 29,428 млрд долл., – до 185,551 млрд долл.

Читайте такжеСорос готов инвестировать в экономику Украины $1 миллиардКак сообщал УНИАН, отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины в 2013 году выросло на 16,933 млрд долл., или на 28,3%, - до 76,848 млрд долл.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.