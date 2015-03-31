НБУ предлагает Раде отменить военный сбор при обмене валюты

На рассмотрении Верховной Рады Украины находится законопроект, предполагающий право клиентов получать вклады и начисленные по ним проценты по срочному банковскому договору только после окончания срока действия такого договора.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на заявление директора юридического департамента НБУ Виктора Новикова о подготовке законодательных инициатив при поддержке Нацбанка в ходе очередного совещания с банкирами.

«Законопроектом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс Украины и Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке», регулирующий оплату сберегательных (депозитных сертификатов), в соответствии с которыми клиенты банка будут иметь право получить вклады и начисленные по ним проценты по срочному банковскому договору после окончания срока действия договора», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал к принятию парламентом законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс, которые освобождают от обложения налогом на доходы физлиц доходы заемщика при прощении ему части долга по кредиту.

Помимо этого, Новиков сообщил о получении предложений президента Украины по законопроекту о защите прав кредиторов, который будет доработан в ближайшее время для последующей подачи в парламент.

Также он сообщил о внесении на рассмотрение Верховной Рады проекта изменений в Закон Украины «О мерах, направленных на содействие капитализации и реструктуризации банков» и о подготовке документов для отмены военного сбора в размере 1,5% на доходы от операций с валютными ценностями.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева сообщала о намерении НБУ предложить парламенту ограничить наличные расчеты эквивалентом 1 тыс. евро и запретить изъятие банковских депозитов до наступления срока их возврата. По ее словам, при желании получить более высокий процент вкладчик сможет разместить деньги в банке на определенный срок, при желании получать средства по первому требованию – на сберегательный счет с более низкими ставками.

Инициативы по ограничению наличных расчетов и досрочному возврату срочных вкладов, как подчеркивают в НБУ, соответствуют мировой практике и помогут сбалансировать банковскую систему, чтобы Нацбанку не приходилось в кризисный период «закручивать гайки» административными методами.

Как сообщал УНИАН, отток вкладов из банков продолжается. Объем депозитов в украинских банках в феврале снизился на 1,7% в гривне - до 352,7 млрд грн, на 3,7% в валюте - до 18 млрд долл.

По оценкам банкиров, основными факторами продолжающегося оттока вкладов являются продолжение противостояний на востоке Украины и низкий уровень доверия к банковской системе ввиду массового банкротства банков.

Первый замглавы НБУ Александр Писарук в интервью УНИАН поделился прогнозом, что отток вкладов из банков может прекратиться уже к середине этого года, поскольку к этому моменту ожидается завершение процесса очищения банковской системы и отмена вынужденных ограничений на изъятие депозитов.