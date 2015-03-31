Гривня на межбанке держится на 23,55 за доллар

Во вторник, 31 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,45/23,55, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Вечером в понедельник, 30 марта, котировки гривни к доллару установились на практически таком же уровне - 23,48/23,55.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,23/25,31, по отношению к российскому рублю – 0,4070/0,4090.

Читайте такжеВ Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставкуПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни к 12:30 составил 23,4726 грн/долл., к этому часу было заключено 49 соглашений на сумму 26,18 млн долл.