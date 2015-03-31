Кудрин: Россия потеряет из-за аннексии Крыма до $200 миллиардов за 3-4 года

Бывший министр финансов Российской Федерации, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, чтофинансирование аннексированного Крыма обойдется России в 6-7 млрд долл. в год, общие потери за три-четыре года составят 150-200 млрд долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Кудрин сказал на заседании круглого стола в Москве на тему: «15-летие Владимира Путина во главе России».

"Есть косвенные и прямые потери, которые несет Россия", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос УНИАН, сколько стоит РФ аннексия украинского Крыма.

По словам Кудрина, это связано с санкциями, падением доверия к российской экономике и политике, а также с изменениями «правил игры» на российском рынке.

"Очень сложно все их (потери) собрать, они очень разнородные эти расходы. Финансирование Крыма будет стоить нам примерно в год от 6 до 7 млрд долл., а все косвенные и другие потери - отток капитала, допустим, существенно на протяжении трех-четырех лет может составить от 150 до 200 млрд долл.", - сказал Кудрин.

По его мнению, эти показатели очень приблизительны.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь об аннексии Крыма "идти не может, никакой аннексии не было", поэтому нельзя говорить о прямых и косвенных потерях.

"Крым воссоединился с Россией, появились дополнительные доходы, которые связаны с приростом территорий - двух субъектов РФ", - сказал Песков, добавив, что внешнее "беспрецедентное давление противоречит нормам, логике и международному праву".

Читайте такжеКрым стал российским по структуре наркорынка, его наводнил дешевый героин - журналистКак сообщал УНИАН, в феврале 2014 года Россия ввела войска на территорию украинского Крыма, и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. В результате таких действий Украина утратила возможность осуществлять какие-либо производственные и финансовые отношения с полуостровом, а украинское имущество было «национализировано» новой властью Крыма.

В 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти, а в декабре 2014 года президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.