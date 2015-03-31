Порошенко вслед за Яценюком обещает экономический рост с 2016 года

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует экономический рост в стране с 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Черниговской облгосадминистрации, выступая перед активом области во время представления новоназначенного председателя ОГА.

По словам Порошенко, война всегда означает дефолт, экономическое падение, невыплату заработных плат и пенсий. В Украине пока что этого властям удалось не допустить.

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По мнению президента, власть должна быть честной с народом и говорить ему горькую правду.

"Наш долг - ежедневно и еженедельно разъяснять, в чем причина положения, и когда преодолеем трудности", - сказал Порошенко.

Он выразил уверенность, что экономические проблемы Украина сможет преодолеть уже в следующем, 2016 году. А до этого времени органы власти должны помочь продержаться социально незащищенным слоям граждан. В первую очередь, через механизм оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги.

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Глава государства выразил свое неудовлетворение состоянием осведомленности граждан об оформлении субсидий. Также Порошенко подчеркнул, что экономить на субсидиях никто не будет. Сумма средств для предоставления субсидий увеличена с 12 до 24 млрд грн.

"Эта система должна работать безупречно, как часы", - сказал президент.