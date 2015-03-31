Немецкий экономист: инвестиционный кризис для Украины хуже кризиса гривни

Инвестиционный кризис, который выражается в критическом сокращении валового притока финансовых ресурсов в страну, является наибольшей опасностью для экономики Украины.

Об этом заявил директор Восточного комитета немецкой экономики, председатель Немецко-украинского форума Райнер Линдер на круглом столе в Киеве.

На завтраке с прессой, кроме представителей СМИ, выступали эксперты, приглашенные Восточным комитетом и украинскими партнерами Немецко-Украинского Форума. Среди них экс-глава Сбербанка Украины Анатолий Гулей, директор компании ОМОКС Алексей Кулагин, представитель ТМ Celox в Украине Андреас Эске, представитель компании RZL Александр Бутов, управляющий партнер Юридической группы Доминанта Артем Шамрай, председатель благотворительного фонда DOBRO team Ирина Верещук, правозащитник Богдан Хмельницкий.

«Самая большая опасность - это инвестиционный кризис. Это не кризис гривни, это не кризис цен на энергоресурсы. В такой ситуации никто из местных и зарубежных инвесторов не имеет желания инвестировать в эту страну», - сказал Линдер.

Он отметил, что в Украине работают около 600 немецких компаний, многие из которых на данный момент активно проводят аудит и определяют целесообразность дальнейшего функционирования в стране.

Утверждение Линднера комментировал Андреас Эске, поставив в известность собравшихся о том, что его офису поставлен дедлайн для принятия решения об уходе из Украины.

«В 2014 году экспорт немецких компаний в Украину сократился на 35%, это очень много, критически много… Мы инвестировали в эту страну почти 8 млрд долл. за период независимости, и в последние годы этот процесс стагнирует», - подчеркнул директор Восточного комитета немецкой экономики.

По словам Линдера, Украина, тем не менее, остается стратегическим партнером немецкого бизнеса, а курс на реформы, объявленный правительством, при содействии международных финансовых организаций может значительно улучшить инвестиционный климат уже в ближайшие годы.

Райнер Линднер информировал участников завтрака о создании Украино-Немецкого гуманитарного фонда, целью которого являются проекты в сфере энергосберегающих технологий.

Восточный комитет немецкой экономики инициировал несколько проектов в нашей стране, среди которых стипендиальная программа для украинских студентов и практика в немецких компаниях, проекты по повышению энергоэффективности во Львовской области , Киеве и Киевской области /ЖК "Чайка"/, а также создание платформы для внедрения энергосберегающих технологий с участием ведущих экспертных организаций. Восточному комитету были предложены на рассмотрение проекты, связанные с проблемой беженцев и переселенцев. Благотворительный фонд DPBRO team предложил эти проекты, как инструмент действенной помощи людям, которые познали ужасы войны.Кроме того, комитет организовал встречу представителей украинского и российского бизнеса в словацком Кошице, по результатам которой была утверждена декларация о дальнейшем сотрудничестве и взаимопонимании, несмотря на сложную политическую обстановку. На завтраке Райнер Линднер декларировал следующую встречу в Кошице, которая состоится в сентябре.

Также Линдер представил свое фундаментальное историческое исследование, анализирующее процессы индустриализации нашей страны во второй половине XIX столетия.

«Главный тезис - что в тот исторический период Украина практически не отставала от своих европейских соседей в процессе индустриализации… Последующие исторические события притормозили позитивные тенденции, но это демонстрирует, что в вашей стране существует большая перспектива для бизнеса», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 января в Берлине было подписано совместное заявление между правительством Украины и федеративным правительством ФРГ о предоставлении Украине кредитных гарантий в размере 500 млн евро. По словам премьер-министра Украины Арсения Яценюка, кредит будет предоставлен на срок до 20 лет по очень низкой процентной ставке и будет направлен на проекты по восстановлению инфраструктуры разрушенного войной востока Украины. Позднее, в феврале, вице-премьер Геннадий Зубко отмечал, что инфраструктурные проекты коснутся восстановления в сфере поставок электроэнергии и тепла, водоснабжения и водоотвода, а также восстановления школ и больниц. Отбор проектов проведет совместная украинско-немецкая рабочая группа.

Справка УНИАН. Восточный комитет немецкой экономики является учреждением, объединяющим ассоциации немецких предприятий, а также старейшим региональным проектом немецкой экономики. С 1952 года комитет представляет интересы немецких компаний на рынках России, Беларуси, Украины, Средней Азии, Кавказа и Юго-Восточной Европы.