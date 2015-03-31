Евросоюз выделяет Украине 250 миллионов евро

Европейская комиссия приняла решение выделить Украине последний транш в размере 250 млн евро в рамках первой программы макрофинансовой помощи (610 млн евро).

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Европейской комиссии, соответствующее решение было принято сегодня в Брюсселе.

Таким образом можно ожидать, что Украина получит указанную сумму в ближайшие недели.

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Как сообщал УНИАН, по данным ЕК, Украина получила 1,360 млрд евро макрофинансовой помощи в 2014 году и должна получить дополнительные 250 млн евро в апреле 2015 года.

В 2014 году финансирование ЕС в рамках инструментов Европейской политики соседства составило 365 млн евро, что является самой большой суммой, когда-либо выделенной Украине.

Украина в 2014 году также получила гуманитарную помощь на сумму 139 млн евро и 2 млн евро в рамках тематических программ по развитию гражданского общества и местных органов власти.