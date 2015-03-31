Фискальная служба выявила 79 преступлений в сфере госзакупок

Государственная фискальная служба Украины с начала 2015 года выявила 79 уголовных преступлений в сфере государственных закупок, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, среди выявленных правонарушений по госзакупкам 50 – нарушения в отношении победителей тендеров, 11 – правонарушения в отношении должностных лиц заказчиков и поставщиков победителей госзакупок.

Кроме того, органы ГФС провели 58 проверок субъектов хозяйствования, по результатам которых в государственный бюджет доначислено 212,1 млн грн платежей, из которых 37,2 млн грн уже взысканы в пользу государства.

Также сообщается, что с начала года было начато одно уголовное производство по факту легализации доходов, полученных преступным путем. По данным ГФС, сумма выявленных легализованных доходов составила 160,7 млн грн.

Читайте такжеМинфин проведет 6 апреля конкурс на пост главы фискальной службы

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба с начала 2015 года остановила противоправную деятельность пяти конвертационных центров. По данным ГФС, сумма конвертированных ими средств составила 1,9 млрд грн, сумма убытков, нанесенных государству их деятельностью, достигла 328,6 млн грн.