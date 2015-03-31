Товарооборот Украины с Россией за год упал на 43%

Товарооборот Украины с Россией по итогам 2014 года упал на 43%, что объясняется жесткой внешней политикой Москвы, а также общим падением российской экономики как таковой, сообщил в ходе брифинга в правительстве министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

«Торговый оборот с Россией в прошлом году уменьшился на 43%. Это серьезное падение. Ни с одной из стран такого серьезного падения не намечалось, - сказал министр. – Этому есть ряд причин. Агрессия с их стороны, их жесткая внешняя политика – не только в отношении Украины. А также уменьшение объемов российской экономики как таковое. Падение на 60 долларов за баррель (нефти - УНИАН), это минус 200 млрд долл. для российской экономики в год. То есть, российская экономика уже не такая большая, как было до этого. И наши производители, и производители других стран уже не имеют тех возможностей на российском рынке, которые были ранее».

Кроме того, Абромавичус отметил, что уже несколько лет к ряду Россия оказывалась непредсказуемым партнером. «Множество торговых партнеров России быстро поняли, что непредсказуемость и недружелюбность присутствовала и будет присутствовать, и потому они перенаправили свои потоки по возможности в другие страны», - отметил министр.

Он также подчеркнул, что Минэкономразвития готово сделать все необходимое, чтобы помочь отечественным производителям переориентироваться на новые рынки.

«Я бы соврал, если бы сказал, что это легко - перейти на другой рынок. Переход всегда бывает не таким быстрым, как хотелось бы. Но министерство может предприятиям помочь чем? Побыстрее помочь в сертификации продукции, переходе на европейские стандарты – тут есть часть денежная, техническая и образовательная».

Как сообщал УНИАН, в целом негативное сальдо внешней торговли товарами Украины по итогам 2014 года, по данным Госстата, сократилось в 29 раз и составило 468,3 млн долл., в то время как в 2013 году баланс внешней торговли товарами был сведен с дефицитом в 13,5 млрд долл.

В 2014 году по сравнению с прошлым годом экспорт товаров из Украины снизился на 13,5% - до 53,913 млрд долл., импорт - на 28,3%, до 54,381 млрд долл.

Объем экспорта товаров в страны Европейского Союза составил 17 млрд долл., или 31,5% от общего объема экспорта, и увеличился по сравнению с 2013 годом на 431,2 млн долл., что составляет 2,6% (в 2013 – 16,5 млрд долл., или 26,6% от общего объема экспорта). В частности, возрос объем поставок жиров и масла животного или растительного происхождения на 58,4%, древесины и изделий из древесины - на 21,8%, электрических машин - на 10,6%, механических машин - на 5,5%, зерновых культур - на 5%.

Среди крупнейших стран-партнеров экспорт товаров увеличился в Италию - на 5,7%, Египет - на 5,3%, Польшу - на 3,9% и Германию - на 2,5%. Одновременно экспорт сократился в Россию на 33,7%, Беларусь - на 16,7%, Индию - на 7,1% и Турцию - на 5,1%.

Импорт товаров из стран Европейского Союза составил 21 млрд долл., или 38,7% от общего объема, и уменьшился по сравнению с 2013 годом на 5,7 млрд долл., что составляет 21,3% (за 2013 год объем импорта составил 26,8 млрд долл., или 35,3% от общего объема).

По сравнению с 2013 годом импорт товаров увеличился только из Беларуси на 10,7% и Венгрии - на 4,6%. Из остальных крупнейших стран-партнеров импорт уменьшился: из России - на 45,1%, США - на 29,9%, Китая на 27,4%, Италии - на 26,9%, Польши - на 24,3% и Германии - на 19,5%.