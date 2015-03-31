Европейский Совет окончательно утвердил предоставление Украине 1,8 миллиарда евро

Европейский Совет принял решение, которым утвердил предоставление Украине 1,8 млрд евро макрофинансовой помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованном решении Европейского Совета.

«Совет 31 марта 2015 года принял решение о предоставлении максимум до 1,8 млрд евро дальнейшей макрофинансовой помощи”, - говорится в решении.

В документе отмечается, что средства выделены Украине с целью стабилизации ее экономики и проведения реформ, улучшения платежного баланса, как определено Международным валютным фондом.

Также сообщается, что помощь будет доступна в течение 2,5 лет и будет предоставляться в виде кредитов, которые будут выплачиваться в три этапа. Срок кредита - максимум 15 лет.

Европейский Совет сообщает, что Европейская комиссия и Украина должны согласовать кредитное соглашение, в котором будут предусмотрены подробные условия предоставления помощи.

Кроме того, в решении прописаны условия. В частности, помощь будет предметом Меморандума о взаимопонимании, который будет согласован между Комиссией и Украиной.

"Меморандум четко определит экономические, политические и финансовые условия, сосредоточив внимание на структурных реформах и государственных финансах", - отмечает Европейский Совет.

В решении констатируется, что Совет не изменил предложение Комиссии от 8 января 2015 года, которое было принято Европейским парламентом без поправок 25 марта 2015 года.

Решение вступит в силу на третий день после опубликования в Официальном журнале ЕС.

Как сообщал УНИАН, 25 марта депутаты Европейского парламента одобрили планы ЕС относительно предоставления Украине кредита в размере 1,8 млрд евро, чтобы помочь Киеву сократить краткосрочный дефицит платежного баланса.

Евросоюз одолжит эти деньги извне и предоставит их Украине по той же самой процентной ставке. Выделение этих средств будет связано с обязательствами со стороны Украины проводить структурные реформы для решения проблем, вызвавших нынешний кризис.

Условия получения Украиной от ЕС 1,8 млрд евро кредита будут согласованы в Меморандуме о понимании.

Документ обязывает Украину внедрять программу реформ, направленную на устранение основных слабостей, которые повлекли возникновение существующего дефицита.

Проект договора предусматривает, в частности, осуществление реформы управления государственными финансами, проведение антикоррупционных мероприятий и внесения изменений в управление налогами. Кроме того, в нем говорится о реформах в энергетическом и финансовом секторах, а также о мерах по улучшению бизнес-среды.

Как только Евросоюз и Украина подпишут соглашение, средства будут направлены в госбюджет Украины. Две трети от согласованной суммы должны быть предоставлены до конца 2015 года; последний транш - в первом квартале 2016 года.