Гривня закрыла межбанк на уровне 23,52 за доллар

Во вторник, 31 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,41/23,52 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,16/25,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4020/0,4050 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,4596 грн/долл., к этому часу было заключено 242 соглашения на 194,16 млн долл.