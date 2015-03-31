НБУ выдал "Платинум Банку" стабкредит на 240 миллионов гривень

Согласно сообщению, комментируя предоставление стабилизационного кредита банку, первый заместитель главы НБУ Александр Писарук акцентировал внимание, что регулятор предоставляет кредиты рефинансирования на поддержание ликвидности только платежеспособным банкам, которые имеют утвержденные планы капитализации и соблюдают требования законодательства относительно прозрачной структуры собственности.

В сообщении отмечается, что решение принято НБУ после раскрытия "Платинум Банком" информации о выгодоприобретателях единственного акционера в соответствии с требованиями законодательства Украины.

Также, согласно сообщению, глава набсовета банка Григорий Гуртовой подал документы в НБУ для получения согласия регулятора по увеличению своей доли в банке до 71,2%.

По данным НБУ, в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования «Платинум Банк» предоставил недвижимое имущество, которое принадлежит банку.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Национальный банк предоставил банкам и Фонду гарантирования вкладов физлиц кредиты на 36,03 млрд грн, в том числе сроком свыше 30 календарных дней на 4,8 млрд грн. Объем возврата ранее предоставленных кредитов рефинансирования составил 27,17 млрд грн.

«Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений. Фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург) завершил сделку по приобретению «Платинум Банка» 18 ноября.