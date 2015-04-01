Беларусь полностью выплатила долг МВФ, но остро нуждается в новом кредите

Беларусь 31 марта выплатила $75,9 миллиона Международному валютному фонду, полностью рассчитавшись по кредиту на $3,5 миллиарда, который был выдан в 2009-2010 годах, передает Reuters.

"Республика полностью исполнила свои обязательства перед МВФ", - говорится в сообщении Минфина Беларуси.

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Минск уже говорил, что хочет попросить МВФ о новом кредите, однако представители фонда сказали, что не готовы обсуждать заимствования, пока белорусские власти не начнут необходимые реформы.

Чтобы рассчитаться с долгами, Минск хочет занять до $1 миллиарда, разместив еврооблигации, и еще $700 миллионов, выпустив внутренние облигации, номинированные в валюте. $110 миллионов пообещала занять Россия.

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