Глава «Нафтогаза» Коболев подсчитал свои доходы – за год заработал 770 тысяч гривень

Глава крупнейшего в Украине государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев задекларировал 769,5 тыс. грн дохода за 2014 год, из которых заработная плата составила 763,2 тыс. грн.

Об этом говорится в декларации главы «Нафтогаза» за 2014 год, размещенной на сайте компании.

Согласно документу, доходы членов его семьи за 2014 год составили 520,07 тыс. грн, вся сумма которых приходится на заработную плату. Дивиденды, проценты главы «Нафтогаза» за 2014 год составили 6,285 тыс. грн.

Согласно декларации, Коболев арендует квартиру в центре Киева, недалеко от главного офиса НАК «Нафтогаз Украины», общей площадью 115 кв. м за 40 тыс. грн в год.

Кроме этого, в собственности главы «Нафтогаза» находится дом в Киевской области площадью 275,5 кв. м, и земельный участок площадью 1 204 кв. м.

Также Коболев располагает двумя автомобилями - Porsche Cayenne S 2007 года выпуска, объемом двигателя 4 806 куб. см, а также Mercedes-Benz 2008 года выпуска, объемом двигателя 5 461 куб. см. В собственности главы «Нафтогаза» находится гидроцикл Bombardier.

В собственности членов семьи Коболева находится автомобиль Lexus LX 570 2011 года выпуска, с объемом двигателя 5 663 куб. см.

На счетах в банках у главы «Нафтогаза» находится 53,672 тыс. грн.

Как ранее сообщал УНИАН, пресс-служба госхолдинга на запрос агентства сообщила, что должностной оклад главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева составляет 26 025 грн.

При этом пресс-служба отказалась сообщить о сумме премий и надбавок, которые выплачиваются Коболеву.

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.