О списании долгов в рамках реструктуризации речь не идет – Яресько

Вопрос списания долгов в рамках переговоров о реструктуризации внешнего государственного долга с кредиторами не обсуждается, заявила министр финансов Наталия Яресько в эфире «5 канала».

«Когда обсуждается снижение номинала долга или снижение купона, то кто-то рассматривает это как списание. Но идея списания в целом не обсуждается сейчас», - сказала Яресько.

Министр напомнила, что основная цель реструктуризации – сэкономить порядка 15,3 млрд долл. на выплате и обслуживании внешних долгов в течение следующих 4 лет, а также к 2020 году снизить уровень госдолга до 71% ВВП и уровень затрат на обслуживание госдолга до 10% ВВП.

По ее словам, эти цели будут достигаться путем переговоров со всеми кредиторами на равных условиях, и эти переговоры будут сложными.

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Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 11 марта одобрил новую четырехлетнюю программу сотрудничества с Украиной объемом кредитования 17,5 млрд долл. Первый транш кредита в размере 5 млрд долл. Украина получила 13 марта.

Согласно заявлению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, программа открывает для Украины дополнительные возможности финансирования общим объемом порядка 40 млрд долл. и позволяет вести переговоры о реструктуризации госдолга в объеме 15 млрд долл.

Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта. Кабмин определил советниками в переговорах финансовую компанию Lazard и юридическую компанию White & Case. Американский инвестиционный фонд Franklin Templeton, как один из основных частных держателей украинских евробондов, возглавил группу кредиторов.

Источники, близкие к переговорам, отмечали, что Украина может включить в пакет бондов к реструктуризации бумаги госхолдингов «Укравтодор», КБ «Южное», Госадминистрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця», двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» и бонды Киевской городской государственной администрации. Украинская сторона предлагает разделить эти бумаги на две группы и вести переговоры по каждой из них.