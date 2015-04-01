Министр финансов назвала условия получения второго транша МВФ

Для получения второго транша Международного валютного фонда помимо проведения переговоров с кредиторами о реструктуризации до конца мая нужно выполнить еще ряд условий и принять ряд законов, заявила министр финансов Наталия Яресько в эфире «5 канала».

«Это программы реформирования государственных предприятий, внесение законопроектов об усилении независимости Национального банка, изменение системы финансирования в здравоохранении, принятие закона о рынке природного газа. Есть целый ряд законов», - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил программу кредитования экономики Украины общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. Первый транш в рамках новой программы в 5 млрд долл. получен 13 марта.

Второй и все последующие транши МВФ могут быть получены по итогам ежеквартальных оценочных миссий фонда, первая из которых ожидается 15 июня.

Согласно новой программе, в 2015 году Украина может получить из внешних источников порядка 16,3 млрд долл., включая 10 млрд долл. по линии Международного валютного фонда. В числе международной помощи средства от Евросоюза на 1,8 млрд долл. и от правительства США на 2 млрд долл.