Минобороны отказалось от обязательного перевода военнослужащих в госбанки - Полторак
На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины обязательного перевода личного состава воинских частей на обслуживание в государственные банки не производится - министр
Министерство обороны Украины отказалось от идеи обязательного перевода военнослужащих на обслуживание в государственные банки.
Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.
Как говорится в официальном ответе руководителя оборонного ведомства на депутатские запрос о выявленных фактах нарушения прав военнослужащих при выплате денежного довольствия, на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины обязательного перевода личного состава воинских частей на обслуживание в государственные банки не производится.
Также Степан Полторак сообщил, что руководство Минобороны обеспечивает соблюдение всех требований законодательства при организации выплаты заработной платы и денежного довольствия.
“Министерство обороны учитывает право военнослужащих и сотрудников ведомства на свободный выбор банковского учреждения", - отмечается в письме руководителя военного ведомства.