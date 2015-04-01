Минобороны отказалось от обязательного перевода военнослужащих в госбанки - Полторак

11:35, 01 апреля 2015
Финансы
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На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины обязательного перевода личного состава воинских частей на обслуживание в государственные банки не производится - министр

Фото УНИАНВоеннослужащие имеют право на свободный выбор банковского учреждения – министр / Фото УНИАН

Министерство обороны Украины отказалось от идеи обязательного перевода военнослужащих на обслуживание в государственные банки.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак.

Как говорится в официальном ответе руководителя оборонного ведомства на депутатские запрос о выявленных фактах нарушения прав военнослужащих при выплате денежного довольствия, на сегодняшний день в Вооруженных силах Украины обязательного перевода личного состава воинских частей на обслуживание в государственные банки не производится.

Также Степан Полторак сообщил, что руководство Минобороны обеспечивает соблюдение всех требований законодательства при организации выплаты заработной платы и денежного довольствия.

“Министерство обороны учитывает право военнослужащих и сотрудников ведомства на свободный выбор банковского учреждения", - отмечается в письме руководителя военного ведомства.

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