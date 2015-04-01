Гривня на межбанке опустилась до 23,60 за доллар

В среду, 1 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,40/23,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,15/25,37 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4000/0,4040 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,5614 грн/долл., к этому часу было заключено 6 соглашений на сумму 3,71 млн долл.