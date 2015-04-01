Bank of Cyprus уходит из России

С четвертого квартала 2014 года операции Bank of Cyprus в России относятся к «группе выбытия» и предназначены для продажи, говорится в годовой финансовой отчетности банка. Избавиться от российских активов — 80% Юниаструм Банка и Юниаструм-лизинга — руководство Bank of Cyprus надеется в течение года, сообщает РБК.

Миноритарные акционеры Юниаструм Банка Гагик Закарян и Георгий Писков (у каждого по 10% акций​) сказали, что не планируют выкупать долю Bank of Cyprus. Они не стали комментировать, ведет ли Bank of Cyprus переговоры с кем-либо о продаже своей доли.

В прошлом году потери Bank of Cyprus от российского бизнеса составили 299,2 млн евро. «В свете ухудшающихся экономических условий начиная с середины декабря 2014 года, BoC приступил к переоценке своих операций в России, увеличил уровень резервов под обесценение кредитов и других активов», — говорится в отчетности. Кредитный портфель Юниаструм Банка, согласно годовому отчету, составляет 966 млн евро, депозитный — 546 млн евро.

Bank of Cyprus уходит не только из России. В 2014 году группа продала свой бизнес в Украине и в Сербии, а также часть румынского портфеля. Сейчас группа все еще представлена в трех зарубежных странах — Греции, России и Румынии.