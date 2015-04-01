Всемирный банк ухудшил прогноз падения ВВП России

Внутренний валовый продукт (ВВП) России в 2015 году сократиться на 3,8%, в 2016 году - на 0,3%, следует из обновленного прогноза, подготовленного Всемирным Банком (ВБ), передает Прайм.

Согласно предыдущему январскому прогнозу ожидалось сокращение реального ВВП РФ в 2015 году на 2,9%, а в 2016 году прогнозировался рост на 0,1%.

Пересмотр прогноза связан с тем, что российская экономика по-прежнему переживает два шока (падения цен на нефть и продолжения режима экономических санкции). Они подтолкнут российскую экономику к рецессии в 2015 году и в 2016 году, отмечает ВБ.

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Базовый сценарий банка предполагает, что цены на нефть сохранятся на низком уровне - 53 доллара. А санкции продолжат действовать в 2015-2016 годах. При этом сохраняется риск, как повышения, так и понижения цены на нефть, поскольку "на мировом рынке все еще происходит поиск новой равновесной цены". Для учета этого риска ВБ сохраняет диапазон роста на основе двух альтернативных сценариев.

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Средняя прогнозируемая цена на нефть на 2015 год составляет 53 доллара за баррель и 57 долларов США за баррель в 2016 году. В то время как сценарий, основанный на более высокой цене, предполагает, что цена составит 65 долларов США за баррель в 2015 году и 69 долларов за баррель в 2016 году, отмечается в прогнозе.