Яресько: ВВП Украины за год упадет на 7%, но наихудший этап уже пройден

Падение ВВП Украины со второго квартала замедлится и в целом по итогам 2015 года составит до 7%, заявила министр финансов Наталия Яресько в эфире «5 канала».

По словам министра, относительно падения экономики страны наихудший этап уже пройден.

«Я надеюсь, что во втором, третьем, четвертом квартале все будет идти к лучшему. Наш прогноз на этот год в целом – падение ВВП на 7%», - сказала Яресько.

Одновременно она отметила, что падение может быть ниже, на уровне 5,5%, при условии мирной обстановки на востоке Украины.

Читайте такжеЯресько ожидает падения ВВП в первом квартале на 7-10%Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год, по сравнению с предыдущим годом, в постоянных ценах 2010 года без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

Рост дефлятора ВВП (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) в целом за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 14,8%.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.