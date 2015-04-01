Гривня на межбанке сегодня снова не смогла подняться до 23,5 за доллар

В среду, 1 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,49/23,57, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Вчера гривня закрыла межбанк котировками 23,41/23,52 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,25/25,33, по отношению к российскому рублю – 0,4050/0,4070.

Читайте такжеВ Нацбанке из-за рисков для стабильности гривни хотят сохранить высокую учетную ставкуПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,4979 грн/долл., к этому часу было заключено 202 соглашения на 130,65 млн долл.

Как сообщал УНИАН, сегодня к середине торгов на межбанке котировки гривни к доллару находились на уровне 23,40/23,60.