Нацбанк незначительно понизил официальный курс гривни на завтра
20:57, 01 апреля 2015Финансы
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Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня.
Официальный курс гривни опустился всего на 3 копейки / Фото УНИАН
Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 долларов США – 2348.1944 (1 апреля – 2345.1383);
100 евро – 2525.4831 (1 апреля – 2523.1343);
10 российских рублей – 4.0241 (1 апреля – 4.0679).
Читайте такжеГривня на межбанке сегодня снова не смогла подняться до 23,5 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.
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