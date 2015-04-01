Нацбанк незначительно понизил официальный курс гривни на завтра

Согласно информации сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 2 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 2348.1944 (1 апреля – 2345.1383);

100 евро – 2525.4831 (1 апреля – 2523.1343);

10 российских рублей – 4.0241 (1 апреля – 4.0679).

Читайте такжеГривня на межбанке сегодня снова не смогла подняться до 23,5 за долларКак сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.