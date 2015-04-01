Осенью Украина проведет инвестиционную конференцию и деловой форум в США – Яценюк

21:38, 01 апреля 2015
Финансы
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Премьер отметил, что конференция в США пройдет с "партнером, который приносит существенную помощь Украине".

REUTERS

Украина в рамках презентации своих инвестиционных возможностей намерена осенью текущего года провести большую инвестиционную конференцию, а также деловой форум в США, сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совместной пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Осенью пройдет инвестиционная конференция. А также аналогичная конференция пройдет в США - с нашим партнером, который приносит существенную помощь Украине», - сказал Яценюк.

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Ранее глава правительства сообщил, что Украина планирует в начале июля провести больший бизнес-саммит с немецкими инвесторами.

Как сообщал УНИАН, в феврале министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус предположил, что Украины проведет две инвестиционные конференции – в поддержку реформ и непосредственно инвестконференцию, на которой будут представлены конкретные коммерческие проекты для инвесторов. По словам министра, общий пакет проектов, которые могут быть представлены инвесторам, составляет 7,5 млрд долл.

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