Меркель обещает поддерживать инвестиции немецкого бизнеса в Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что ее страна заинтересована в том, чтобы немецкие предприятия инвестировали в экономику Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Арсением Яценюком 1 апреля в Берлине.

"Что касается немецких предприятий, я не могу говорить о каждом предприятии, и не могу принимать решение: будет ли оно инвестировать или нет. Мы конечно хотим, чтобы как можно больше немецких предприятий оставалось в Украине, и я не вижу повода для того, чтобы немецкие предприятия не оставались в Украине", - отметила Меркель.

По ее словам, "мы много об этом говорили, что будем поощрять немецкие предприятия приходить в Украину". В частности, немецкий канцлер подчеркнула важность инвестиционной конференции, которая состоится в конце апреля этого года.

Читайте такжеУкраина и Германия подписали меморандум о 500 миллионах евро на восстановление ДонбассаМеркель добавила, что важно, чтобы рыночные условия в Украине улучшались, что будет давать возможность зарабатывать предприятиям с обеих сторон, имея определенную прибыль.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что Украина в рамках презентации своих инвестиционных возможностей намерена осенью текущего года провести большую инвестиционную конференцию, а также деловой форум в США.