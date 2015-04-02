Португалия согласилась стать учредителем создаваемого Китаем Азиатского банка

Португалия дала согласие стать страной - учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB), сообщает «Газета.Ru».

Читайте такжеЯпония отказалась от права учредителя создаваемого Китаем Азиатского банкаУже более 40 стран подали заявки на присоединение к новой финансовой структуре, которая по замыслу должна стать альтернативой Всемирному банку и Азиатскому банку развития. Одними из последних заявили об участии в AIIB Исландия, Венгрия и Израиль.

Ранее сообщалось, что Россия станет страной - учредителем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 14 апреля.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций был создан в Китае в 2014 году, его уставный капитал составляет $100 млрд. Задачей банка является финансирование инфраструктурных проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.