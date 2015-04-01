Дефицит бюджета Украины в 2014 году составил 78 миллиардов гривень - 5,1% ВВП

Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил отчет о выполнении государственного бюджета на 2014 год с дефицитом 78 млрд грн, что составило 5,1% ВВП. Показатель дефицита не учитывает объем господдержки НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в распоряжении, текст которого опубликован на веб-портале правительства, доходы бюджета составили 357 млрд грн, расходы – 430,2 млрд грн. «Объем возвращения кредитов составил 18 млрд грн. Объем предоставления кредитов – 6,7 млрд грн», - говорится в документе.

Согласно распоряжению, отчет следует подать Верховной Раде, Президенту Украины и Счетной палате.

Читайте такжеДефицит бюджета Украины вырос в 1,7 разаРанее первый заместитель министра финансов Украины Игорь Уманский отмечал, что ВВП Украины в 2014 году составил 1 трлн 538 млрд грн. Объем господдержки «Нафтогаза» - 170 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2013 года составил 64,708 млрд грн, что оказалось на 11,320 млрд грн, или на 21,2%, больше дефицита бюджета 2012 года.