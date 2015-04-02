Возмещения НДС в Украине за месяц сократились почти в 1,5 раза

Объем возмещений платежей по налогу на добавленную стоимость субъектам предпринимательства Украины в марте 2015 года по сравнению с февралем 2015 года сократился в 1,4 раза – до 2,965 млрд грн, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

Согласно сообщению, НДС в марте возмещен более 967 хозяйствующим субъектам всех регионов Украины.

В региональном разрезе наибольшие объемы возмещений получили Днепропетровская область (906,396 млн грн), Киев (902,857 млн грн), Запорожская область (230,938 млн грн).

Читайте такжеМВФ предлагает Кабмину не использовать НДС-облигацииВ корпоративном сегменте самые большие объемы возмещений получили меткомбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» (500,380 млн грн, Днепропетровская область), Южный ГОК (236,999 млн грн, Днепропетровская область), Полтавский ГОК (232,159 млн грн, Полтавская область), «Запорожсталь» (172,576 млн грн, Запорожская область).

Наименьший объем возмещений получили предприниматели Луганской области – 1,563 млн грн.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений налога на добавленную стоимость субъектам внешнеэкономической деятельности Украины в феврале 2015 года составил 4,26 млрд грн.