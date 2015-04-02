Гривня на межбанке незначительно подешевела

В четверг, 2 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке установились на уровне 23,49/23,59, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,44/25,55, по отношению к российскому рублю – 0,4140/0,4160.

Читайте такжеНацбанк незначительно понизил официальный курс гривни на завтраПо данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 12:00 составил 23,6224 грн/долл., к этому часу было заключено 8 соглашений на сумму 6,37 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,49/23,57.