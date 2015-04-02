Минфин предлагает перенести конкурс на должность главы фискальной службы на 23 апреля

Министерство финансов Украины намерено обратиться к правительству и премьер-министру Арсению Яценюку с просьбой продлить сроки подачи документов на замещение вакантной должности главы Государственной фискальной службы до 23 апреля, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов.

Как подчеркнули в Минфине, это продиктовано техническими проблемами, с которыми сталкиваются потенциальные кандидаты.

Комментируя необходимость продления сроков проведения конкурсных процедур, заместитель министра финансов Елена Макеева отметила, что пакет документов от конкурсантов не является сложным. «Однако мы понимаем, что получение определенных справок, включая, например, медицинские справки, требует времени. Именно поэтому Минфин предложил кандидатам на должность главы ГФС предварительно подать только документы первостепенной важности – резюме, мотивационное письмо и копии паспорта и трудовой книжки», - цитирует Макееву пресс-служба Минфина.

Как сообщал УНИАН, 23 марта Кабинет министров Украины принял отставку главы Государственной фискальной службы (ГФС) Игоря Билоуса, а также уволил его заместителей – Владимира Хоменко и Анатолия Макаренко, курировавших налоговую милицию и таможню.

Читайте такжеЯценюк поручил Авакову за три месяца «искоренить коррупцию в налоговой и на таможне»Правительственное решение основывалось на рекомендации правительственной комиссии. Она была создана по распоряжению премьер-министра Арсения Яценюка и в ее задачу входило расследование деятельности руководства Государственной фискальной службы. Комиссия завершила работу, обработав порядка 250 жалоб бизнеса.

В связи с увольнением главы ГФС, премьер Яценюк поручил министру финансов Наталье Яресько возглавить конкурсную комиссию, которая займется выбором нового лавы ГФС. Премьер дал главе Минфина на проведение конкурса две недели.