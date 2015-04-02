Порошенко подписал закон об упрощении условий ведения бизнеса

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Главной целью этого Закона является дерегуляция хозяйственной деятельности, приведение законодательства в отдельных сферах в соответствие с правовым полем ЕС, что дает возможность Украине повысить позицию в рейтинге Doing Business.

Этим законом упрощается процедура открытия и ведения хозяйственной деятельности, сокращаются разрешительные и согласительные процедуры, уменьшается влияние государственных органов на деятельность субъектов хозяйствования, повышается уровень защиты прав инвесторов, совершенствуется механизм финансирования деятельности органов Государственной регистрационной службы.

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Закон касается интересов центральных и местных органов исполнительной власти, которые являются органами лицензирования, и может положительно повлиять на развитие регионов, снизит риски совершения коррупционных правонарушений, положительно повлияет на рынок труда, поскольку Закон направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности.

Реализация закона обеспечит адаптацию законодательства Украины, регулирующего осуществление административных процедур (предоставления административных услуг), связанных с получением субъектами хозяйствования права на осуществление определенных действий относительно осуществления хозяйственной деятельности или видов хозяйственной деятельности, к законодательству Европейского Союза, а также базового законодательства Украины, регулирующего отношения в сфере разрешительной системы.

Предусмотренные законом сокращения функций и оптимизация процедур административного регулирования хозяйственной деятельности будут способствовать созданию более благоприятных условий для ведения бизнеса в Украине и повышению уровня защиты субъектов хозяйствования.

Таким образом, будет обеспечено сокращение функций и совершенствование процедур административного регулирования экономики, введены прозрачные и единые правила для всех субъектов экономической деятельности и условия для повышения уровня их защиты.