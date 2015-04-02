В России продолжают сокращаться фонд благосостояния и резервный фонд

Совокупный объем резервного фонда РФ на 1 апреля составил 4 ,425 трлн руб. ($75,70 млрд), фонда национального благосостояния (ФНБ) – 4,346 трлн руб. ($74,35 млрд), сообщил сегодня Минфин страны, передают «Ведомости».

По состоянию на 1 марта в резервном фонде было 4,720 трлн руб. ($77,05 млрд), в ФНБ – 4,590 трлн руб. ($74,92 млрд). Таким образом, резервный фонд сократился за месяц на 295 млрд руб., ФНБ – на 244 млрд руб.

Согласно принятому в конце марта Госдумой кризисному бюджету расходование резервного фонда в 2015 г. ожидается на уровне 3,074 трлн руб., по итогам года фонд составит 2,622 трлн руб. с учетом пополнения.

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Объем фонда национального благосостояния к концу 2015 г. составит 4,618 трлн руб. (4,388 трлн руб. на начало года), на самоокупаемые инфраструктурные проекты из фонда будет потрачено 864,4 млрд руб.