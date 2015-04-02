Международная финансовая группа UniCredit планирует остаться в Украине

Международная финансовая группа UniCredit, которой принадлежит входящий в группу крупнейших украинский UniCredit Bank, не планирует покидать Украину.

Об этом журналистам сообщил глава правления UniCredit Bank Грациано Камели.

«Ситуация меняется каждый день, но мы заинтересованы в условиях, чтобы остаться. Мы рассчитываем остаться», - сказал Камели.

По его словам, технически в отчетности материнской группы банк остается в группе активов «на продажу», и к такому решению группу подталкивает ситуация в Украине, но пока такое решение не принималось.

«Мы рассчитываем повернуть движение страны в позитивном направлении, чтобы остаться», - добавил Камели.

Читайте такжеПроцесс очистки банковской системы Украины продлится еще два-три месяца – НБУРанее банк сообщил, что пополнил уставный капитал в марте на 250 млн долл., и намерен пополнить еще на 250 млн долл. в июне этого года, что не только соответствует требованиям НБУ и результатам стресс-тестирования МВФ, но и дает банку дополнительную «подушку безопасности» на будущее.

Справка УНИАН. UniCredit Bank - объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.