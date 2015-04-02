Нацбанк ожидает падения ВВП в первом квартале на 15%, в четвертом – рост на 2%

Национальный банк Украины прогнозирует падение ВВП Украины по итогам первого квартала 2015 года на уровне 15%, говорится в инфляционном отчете регулятора за март.

Согласно отчету, регулятор прогнозирует замедление темпов падения экономики по итогам второго квартала до 10,2%, по итогам третьего квартала - до 5,7%. При этом в четвертом квартале НБУ прогнозирует рост экономики на 2%.

В целом за год регулятор ожидает падения экономики на 7,5%.

По итогам 2016 года Нацбанк ожидает роста экономики на уровне 3% от ВВП.

"Снижение уровня экономической активности, которое продолжалось в течение 2014 года, продолжится и в 1-м квартале 2015 года. Вместе с тем, будет достигнут самый низкий уровень экономической активности, который в дальнейшем начнет постепенно восстанавливаться», - говорится в документе.

По оценкам НБУ, вследствие существенного падения импорта позитивный вклад в ВВП чистого экспорта в текущем году составит 3,5 п.п. Регулятор прогнозирует возобновление экспорта со второго квартала 2015 года из-за получения экспортерами существенных преимуществ вследствие послабления курса гривни.

Кроме того, согласно прогнозам Нацбанка, потребление в 2015 году будет снижаться вследствие существенного снижения реальных зарплат, роста безработицы, снижения кредитной активности. Регулятор оценивает вклад потребления в рост ВВП отрицательным на уровне 7,4 п.п.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год, по сравнению с предыдущим годом, в постоянных ценах 2010 года без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

Рост дефлятора ВВП (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) в целом за 2014 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 14,8%.

В 2013 году рост ВВП Украины был нулевым, номинальный ВВП по итогам года составил 1,455 трлн грн.