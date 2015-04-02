Американская торговая палата в Украине назначила нового главу

Американская торговая палата (АТП) в Украине назначила своим президентом гражданина Великобритании Андрея Гундера, вместо исполняющего обязанности главы организации Тараса Качки, сообщила пресс-служба АТП.

«Совет директоров доволен назначением человека с таким опытом и знаниями, которыми обладает Андрей, на должность президента Американской торговой палаты. Тщательный отбор дает нам уверенность в том, что Андрей будет успешно вести нашу организацию в направлении постоянного улучшения бизнес климата Украины», - передает пресс-служба АТП слова главы совета директоров организации Грэхем Тайли.

При этом Гундер официально приступит к исполнению своих обязанностей 15 апреля, а Качка займет должность вице-президента палаты по вопросам стратегического развития.

«Я счастлив назначению на должность президента этой влиятельной организации, особенно в такое сложное и важное для Украины время. Украина стоит на пороге реформ и изменений в экономике, и я испытываю невероятное вдохновение от возможности быть частью этого процесса, который поможет бизнесу развиваться и расти», - отметил новый президент АТП.

Читайте такжеУкраина в апреле хочет выпустить еврооблигации на миллиард долларов под гарантии СШАСправка УНИАН. Андрей Гундер основал и руководил деятельностью Лондонского представительства украинской юридической компании Magisters и, позднее, Sayenko Kharenko, где возглавлял практику связей с государственными органами. Упомянутые украинские юридические компании в Лондоне служили проводником для международных инвесторов в экономику Украины.

С 2010 года Гундер возглавлял Украинский Институт в Лондоне и постоянно выступал экспертом по украинскому вопросу в мировых СМИ. В течение последнего года он дал более 100 интервью ведущим международным теле- и радиокомпаниям, в том числе BBC, CNN, Sky News, Bloomberg TV, ITV, Al Jazeera и др.