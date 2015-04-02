Доходы сводного бюджета выросли на 35%

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, с учетом перечислений в соответствии с Бюджетным кодексом Украины доходы государственного бюджета за указанный период составили 105,4 млрд грн, в местные бюджеты поступило 21 млрд грн.

В разрезе основных платежей в январе-марте 2015 года прирост к соответствующему периоду 2014 года обеспечен по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров – на 71,9%, НДС на произведенные в стране товары – на 32,1%, по акцизному налогу на произведенные в Украине товары – на 52,1%, по ввозной пошлине – в три раза, по сбору в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ для потребителей всех форм собственности – на 36,9%, по части чистой прибыли, изымаемой в госбюджет, – на 69,4%. Налогоплательщикам за январь-март было возмещено 12 млрд грн НДС.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за этот период составили 40,1 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, согласно госбюджету на 2015 год, доходы, сформированные за счет налоговых поступлений, должны составить 365,6 млрд грн, что выше фактических показателей налоговых поступлений в 2014 году.

Более трети налоговых поступлений должен обеспечить налог на добавленную стоимость – 157,8 млрд грн при объеме запланированного к возмещению НДС 56,1 млрд грн. Общий объем сборов акцизного налога для товаров, произведенных в Украине и ввезенных на территорию Украины, запланирован на уровне 60 млрд грн. Объем экспортных и импортных пошлин составит 31,7 млрд грн.

Неналоговые доходы госбюджета составят порядка 100,5 млрд грн и будут сформированы в первую очередь за счет перечислений Национального банка (65,4 млрд грн), участия государства в управлении предприятий (4,6 млрд грн) и административных платежей (4,1 млрд грн).

Около 1,5 млрд грн должны составить конфискованные средства и средства от реализации имущества, полученного с использованием коррупционных схем.