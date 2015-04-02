Гривня закрыла межбанк на уровне 23,53 за доллар

В четверг, 2 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,43/23,53 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 25,53/25,64 грн/евро, по отношению к российскому рублю – 0,4140/0,4170 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 23,5141 грн/долл., к этому часу было заключено 205 соглашений на 165,83 млн долл.