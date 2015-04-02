Нацбанк обещает за год подтянуть золотовалютные резервы до $18 миллиардов

По оценкам регулятора, золотовалютные резервы на конец 1-го квартала 2015 года составят 9,9 млрд долл., по итогам 2-го квартала – 12,1 млрд долл., по итогам 3-го квартала – 14 млрд долл.

«В 2015 году сводный платежный баланс прогнозируется с профицитом 2 млрд долл. США, поступления от МВФ ожидаются на уровне 10 млрд долл. США, что обеспечит рост международных резервов до 18,2 млрд долл. США, или 3,7 месяца импорта будущего периода", - говорится в отчете.

В 2016 году регулятор также рассчитывает на дальнейшее увеличение профицита платежного баланса до 4,7 млрд долл., поступления от МВФ за этот период ожидаются на уровне 2,5 млрд долл., что обеспечит рост резервов по итогам года до 25,4 млрд долл., или 4,9 месяца импорта будущего периода.

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Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украина в феврале снизились на 12,4% - до 5,625 млрд долл.

За 2014 год резервы сократились на 12,883 млрд долл., или на 63,1%.