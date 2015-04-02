Официальный курс гривни понизили до 23,50 за доллар
18:48, 02 апреля 2015Финансы
1109
Официальный курс НБУ на 3 апреля: 100 USD – 2350.9492 грн; 100 EUR – 2546.0780 грн; 10 RUR – 4.1252 грн
Гривня закрыла межбанк на уровне 23,53 за доллар / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2350.9492 (2 апреля – 2348.1944)
100 EUR – 2546.0780 (2 апреля – 2525.4831)
10 RUR – 4.1252 (2 апреля – 4.0241)
Читайте такжеГривня закрыла межбанк на уровне 23,53 за доллар
Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter