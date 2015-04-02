Официальный курс гривни понизили до 23,50 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2350.9492 (2 апреля – 2348.1944)

100 EUR – 2546.0780 (2 апреля – 2525.4831)

10 RUR – 4.1252 (2 апреля – 4.0241)

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 31 марта снова устанавливает официальный курс гривни в конце рабочего дня, а действует этот курс на следующий рабочий день.